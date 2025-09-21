Лятото на рекордите. Черноморието удари тавана по нощувки и приходи

Рекорден по брой нощувки и по-добър от предпандемичната 2019 година!

Така хотелиери от „Слънчев бряг“ и „Златни пясъци“ определят летния сезон, който носи силни постъпления в касите на курортите.

И в последния празничен топъл уикенд туристи се очакват и по южното, и по северното крайбрежие – знак, че приходният пулс на сезона остава висок и през септември. Към края на месеца „Слънчев бряг“ изглежда идеалното място за морска почивка, от което се възползват не малко чужди туристи, докато много бази в най-големия ни курорт остават отворени до края на септември, съобщава бТВ.

Септемврийският чар

„Обичам септември, защото всичко още е отворено, ресторантите работят, баровете работят, но не е чак толкова претъпкано, както през юли и август. А и за моята бледа ирландска кожа 25 градуса са много по-добре от 35 градуса“, споделя Том Фингърсън, турист от Ирландия.

Летовници има и на плажа, и край басейните. „Ние сме ресторантьори – работим юли и август, почиваме септември. И отиваме там, където още има слънце. Не много далеч и да е слънчево“, казва Бернадет Томас от Белгия. „Аз лично предпочитам да лежа на хладно край басейна… Харесват ни и туристическите разходки – вчера бяхме в Несебър“, посочва Ан от Великобритания.

Хотели пълни и през късното лято

В един от големите хотелски комплекси късното слънце събира 1800 туристи – предимно англичани, поляци и германци. „Базата е на 85% пълна, което за това време на сезона е доста добър резултат. Рекорден по отношение на заетост спрямо миналата година, сумарно отчитаме 3% ръст на нощувките“, казва управителят Христо Караилиев.

„За 11-и път идвам тук. Лятото бях с партньора ми и детето, сега през септември съм с приятели. Обожавам това място – хората са прекрасни, има чудесни забавления, няма как да бъде по-хубаво“, допълва Кристин, туристка от Великобритания.

Полети, пазари и завръщания

„Сезонът може да отчетем като успешен и той се развива напълно по нашите очаквания. В началото на сезона ние очаквахме подобен на миналогодишния, с лек ръст, в рамките до 10%. Това, което виждаме от статистическите данни, които са излезли към момента, напълно потвърждава това“, коментира Стефан Георгиев, председател на Бургаската регионална туристическа камара. Великобритания и Полша, Чехия, Германия и Израел са държавите, от които това лято са дошли най-много туристи.

„Полетите от Полша ще продължат до края на октомври, полетите от Великобритания – до средата на октомври“, уточнява Георгиев. След това летището в Бургас затваря за планиран ремонт до края на април.

Сезонът на север

На север сезонът също е силен. В 4-звезден хотел в „Златни пясъци“ отчитат юли и август сходни на миналата година, но много силен месец юни. „Успяхме да преодолеем всички трудности. С една доста добра заетост, даже може би малко над очакванията ми“, казва управителят Ясен Щерев.

Най-голям дял на север имат туристите от Румъния, следвани от други източноевропейски пазари. „Има едно завръщане на туристи, преоткриване на „Златни пясъци“. Другата положителна новина е, че вече и български туристи почнаха да преоткриват нашето Черноморие, Северното Черноморие“, допълва Станислав Стоянов, зам.-председател на Съюза на хотелиерите – „Златни пясъци“.

Ръст има и при летовниците от Германия, които през последните години почти бяха загубени. „Тези хотели, които се ориентираха към немския пазар, отчитат ръст от 40% повече немски туристи в сравнение с миналата година. Тази година, според мен, в края на октомври ще отчетем, може би, достигане като брой нощувки равнището от 2019-а“, прогнозира Стоян Маринов от Варненската туристическа камара.

Сезонът още не свършва

С края на лятото не идва краят на сезона за една от най-атрактивните дестинации край Бургас – остров Света Анастасия. „До края на септември и в октомври ни стават 30 бракосъчетания на острова, както и на Ченгене скеле… а бе, прекрасни гости и хубав сезон изкарахме. Продължаваме обаче – поне до първите дни на януари“, казва управителят на острова Павлин Димитров.

На хоризонта вече са и ранните записвания за следващото лято – засега с до 10% увеличение. Всичко това, в комбинация с рекордния обем нощувки и удължения сезон, подсказва силна приходна година за Черноморието – с уверен поглед към 2026-а.

