Извънредно. Двама под стража заради смъртта на дете от парашут

Мярка „задържане под стража” определи съдът за моряка на лодката, която е дърпала парашута, от който падна и по-късно почина 8-годишния Иван. Камен Тенев и отговорникът Петко Стефанов са с наложена такава мярка от магистратите.

Капитанът на лодката Христо Раев е пуснат под парична гаранция от 5000 лева.

Тримата обвиняеми за трагедията в Несебър се изправиха този следобед пред съда. Те са служители на фирмата, която предлага услугата парасейлинг и са обвинени в причиняване на смърт в условията на професионална небрежност.

В залата и тримата изразиха своите съболезнования на семейството на загиналия Иван. Адвокатите на обвиняемите казаха, че няма достатъчно доказателства за това, че тримата имат съпричастност към тежкия инцидент. Те поискаха по-лека мярка за неотклонение.

Стана ясно, че на лодката не е имало отговорен експерт по парасейлинг – инструктор, който трябва да поеме отговорността при предоставянето на атракциона. Управителят на базата Петко Стефанов на практика работи на трудов договор като касиер.

„Изобщо не е имало експерт, а в наредбата пише, че екипажът на лодката в тези водни атракциони трябва да се състои от двама души – капитан и инструктор по парасейлинг. В случая е имало само капитан и моряк. Дори не съм видяла техните договори. Не можем да видим им характеристика”, коментира защитникът на Христо Раев - адвокат Ваня Радиева.

