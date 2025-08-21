Скъсан колан и липса на правила! Атракционът, който уби дете

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за тримата мъже, задържани след фаталния инцидент в Несебър, при който загина 8-годишният Иван от Разлог. Детето падна от близо 50 метра височина при полет с парашут, теглен от моторница.

Разследването продължава, а водолази претърсва морското дъно за части от обезопасителния колан.

По неофициална информация смъртта е настъпила от тежка гръдна травма, несъвместима с живота. Задържаните ще бъдат обвинени за причиняване на смърт поради професионална небрежност. Една от основните версии е скъсан предпазен колан.

„Най-наказана ще е майката“

Бизнесдамата Таня Скринска заяви пред Нова телевизия, че най-малко виновна в случая е майката на загиналото дете, но именно тя ще понесе най-тежката лична присъда - „доживот“.

„Недопустимо е да няма регулация, особено когато става дума за толкова доходоносен бизнес. Не може с една глоба да си измием ръцете. Държавата е виновна, макар че нито една институция не отговаря за атракционите – недопустимо е години наред да няма регулации“, каза Скринска.

Тя подчерта, че в чужбина съществуват ясни правила – например ограничения за хора под определен ръст или над определено тегло. „Сред ефективните мерки може да е отнемане на възможността да се упражнява дейност. Доставчиците на услуги да остават без лиценз“, добави тя.

Гласът на експертите

Радостин Мавродинов, капитан-инструктор по парасейлинг в Хърватия, коментира, че действащата наредба в България е остаряла и неефективна.

„Регламентът не контролира – това прави личната ни отговорност. Затова решихме да се самообразоваме – заимствахме от нормите в Испания и САЩ и действаме според тях“, обясни той.

По думите му преди осем години е имало среща с министерствата на транспорта и туризма, както и с „Гранична полиция“. „Направихме презентация, за да се опишат правилата на парасейлинга. Нашата дейност не е опасна, ако се спазват правилата за безопасност и оборудването е в добро състояние“, подчерта Мавродинов.

В Хърватия също няма орган, който пряко контролира парасейлинга, но там професионалистите са приели доброволно чужди стандарти. „Провеждаме петдневни курсове с опитни капитани. Обикновено се взимат мерки след сериозен инцидент, а ние го направихме превантивно“, допълни той.

Коланът е бил компрометиран

Председателят на Асоциацията за защита на потребителите Пейо Майорски изтъкна, че ключът е в осведомеността и инструктажа.

„Необходимо е да бъде реализиран сериозен инструктаж преди да се решиш на атракционна дейност. В конкретния случай се вижда, че коланът е бил много компрометиран, това е било очевидно“, каза Майорски.

Той остро разкритикува институциите: „Нито една не призна, че е допуснала грешка или че ще вземе мерки. Може би след години ще се създаде регулация. Апелирам държавата да вземе под внимание случая и да не допуска повторение. Родителите пък трябва да бъдат по-бдителни.“

