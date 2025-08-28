Нови подробности за смъртта на 8-годишния Иван

Цялата сбруя, използвана при полета, е била скъсана и видимо повредена, като не е била годна за употреба. Освен двата основни колана, разкъсани са били и пристягащият колан, както и облегалката.

Това съобщи прокурор Кремена Стефанова по време на заседанието в Апелативния съд в Бургас по делото за мерките за неотклонение на тримата обвиняеми за смъртта на 8-годишния Иван от Разлог. Детето загина на място след падане по време на полет с парасейлинг в Несебър.

Според прокуратурата и тримата – капитанът Христо Раев, морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов – носят вина за трагедията. „Тази атракция е комплекс от елементи – лодка, сбруя и останалото оборудване. Всеки от обвиняемите е имал роля и не може отговорността да се разделя поотделно. Били са нарушени сериозно правилата за безопасност, което е довело до смъртта на едно дете“, заяви обвинението.

Тримата са привлечени заради това, че поради немарливо изпълнение на служебните си задължения е настъпила смъртта на момчето. Според прокуратурата наложените мерки „задържане под стража“ за Петко Стефанов и Камен Тенев, определени от Бургаския окръжен съд, са правилни и законосъобразни. Основен отговорник за атракциона според обвинението е Стефанов. Макар по документи да е бил назначен като касиер, той реално се е занимавал с организацията, подбора на персонал и проверките на съоръженията. Свидетели твърдят, че е отговарял за годността на оборудването.

Защитата на Стефанов обаче твърди, че не съществува законова уредба, която да му вменява контрол върху атракциона. „Той е бил касиер – взел е пари от майката и детето, след което се е оттеглил. По време на инцидента е управлявал джет, който дърпал надуваем диван“, посочи адвокат Радослав Николов. Другият му адвокат – Петър Димитров – добави, че Стефанов е бил сред първите, които влезли в морето, за да помогнат на детето, и подчерта, че обвинението срещу него е неоснователно.

Адвокат Благой Потеров защити и Камен Тенев, като заяви: „Той е най-невинният. А истинските виновници – управителите на фирмата – изобщо не са обвинени. Сега ситуацията е всеки срещу всеки“. Според него Тенев е бил просто общ работник без технически познания за оборудването и не е носил отговорност за безопасността му.

Капитан Христо Раев също е неправилно обвинен, заяви адвокат Ваня Радиева. По думите ѝ той е отговарял единствено за състоянието на лодката, а не за оборудването на атракциона. Всички адвокати бяха единодушни, че основната вина е на други лица, както и че от години в България се предлагат рискови водни атракции без регламент и задължителни застраховки.

„Поднасям дълбоки съболезнования на семейството. Работя във фирмата повече от 20 години и винаги съм изпълнявал съвестно задълженията си“, каза Стефанов, като уточни, че парасейлингът не е бил негова отговорност. По думите му никой не го е уведомил за проблем с оборудването. Макар неофициално да се е възприемал като отговорник на водната база заради организационната си роля, по документи длъжността му е „касиер“.

Христо Раев и Камен Тенев също изказаха съболезнования към близките на детето. Стана ясно, че капитанът, който е пуснат под гаранция от 5000 лв., няма възможност да я заплати и поиска по-ниска сума или алтернативна мярка – подписка или домашен арест. Задържаните поискаха по-леки мерки за неотклонение. Съдът ще обяви решението си в 17:30 ч.

