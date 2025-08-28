Общество

Нови подробности за смъртта на 8-годишния Иван

Според прокуратурата и тримата – капитанът Христо Раев, морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов – носят вина за трагедията

28 авг 25 | 17:53
345
Фатме Мустафова

Цялата сбруя, използвана при полета, е била скъсана и видимо повредена, като не е била годна за употреба. Освен двата основни колана, разкъсани са били и пристягащият колан, както и облегалката.

Това съобщи прокурор Кремена Стефанова по време на заседанието в Апелативния съд в Бургас по делото за мерките за неотклонение на тримата обвиняеми за смъртта на 8-годишния Иван от Разлог. Детето загина на място след падане по време на полет с парасейлинг в Несебър.

Според прокуратурата и тримата – капитанът Христо Раев, морякът Камен Тенев и касиерът Петко Стефанов – носят вина за трагедията. „Тази атракция е комплекс от елементи – лодка, сбруя и останалото оборудване. Всеки от обвиняемите е имал роля и не може отговорността да се разделя поотделно. Били са нарушени сериозно правилата за безопасност, което е довело до смъртта на едно дете“, заяви обвинението.

Виж още: Драматична изповед на майката на загиналото дете в Несебър

Тримата са привлечени заради това, че поради немарливо изпълнение на служебните си задължения е настъпила смъртта на момчето. Според прокуратурата наложените мерки „задържане под стража“ за Петко Стефанов и Камен Тенев, определени от Бургаския окръжен съд, са правилни и законосъобразни. Основен отговорник за атракциона според обвинението е Стефанов. Макар по документи да е бил назначен като касиер, той реално се е занимавал с организацията, подбора на персонал и проверките на съоръженията. Свидетели твърдят, че е отговарял за годността на оборудването.

Защитата на Стефанов обаче твърди, че не съществува законова уредба, която да му вменява контрол върху атракциона. „Той е бил касиер – взел е пари от майката и детето, след което се е оттеглил. По време на инцидента е управлявал джет, който дърпал надуваем диван“, посочи адвокат Радослав Николов. Другият му адвокат – Петър Димитров – добави, че Стефанов е бил сред първите, които влезли в морето, за да помогнат на детето, и подчерта, че обвинението срещу него е неоснователно.

Адвокат Благой Потеров защити и Камен Тенев, като заяви: „Той е най-невинният. А истинските виновници – управителите на фирмата – изобщо не са обвинени. Сега ситуацията е всеки срещу всеки“. Според него Тенев е бил просто общ работник без технически познания за оборудването и не е носил отговорност за безопасността му.

Капитан Христо Раев също е неправилно обвинен, заяви адвокат Ваня Радиева. По думите ѝ той е отговарял единствено за състоянието на лодката, а не за оборудването на атракциона. Всички адвокати бяха единодушни, че основната вина е на други лица, както и че от години в България се предлагат рискови водни атракции без регламент и задължителни застраховки.

„Поднасям дълбоки съболезнования на семейството. Работя във фирмата повече от 20 години и винаги съм изпълнявал съвестно задълженията си“, каза Стефанов, като уточни, че парасейлингът не е бил негова отговорност. По думите му никой не го е уведомил за проблем с оборудването. Макар неофициално да се е възприемал като отговорник на водната база заради организационната си роля, по документи длъжността му е „касиер“.

Христо Раев и Камен Тенев също изказаха съболезнования към близките на детето. Стана ясно, че капитанът, който е пуснат под гаранция от 5000 лв., няма възможност да я заплати и поиска по-ниска сума или алтернативна мярка – подписка или домашен арест. Задържаните поискаха по-леки мерки за неотклонение. Съдът ще обяви решението си в 17:30 ч.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема общество
Още от Общество
Коментирай
1 Коментара
Снежанка Димитрова
преди 29 минути

Арестуваните са служители. Главните виновници са собствениците на атракциона,защото са допуснали толкова износени съоръжения. Но по стар български обичай, ще го отнесе "цацата". т.е. служителите.

Откажи