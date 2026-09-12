Контрапротест в защита на задържаните за убийство в Пловдив
Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
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Съдът днес ще реши дали да освободи от ареста момичетата
В София започва 68-ият пореден протест
Той е бил нападнат от трима души на улица „Крум Попов“ в квартал „Лозенец“
До момента няма данни дали за днес е предвидена блокада на някоя от институциите
Протестърите омазаха цялата фасада и тротоара пред ведомството
Протест и контрапротест на жълтите павета след 2 часа
Готови са на контрапротест в защита на авторитета на медицинското съсловие
Сборният пункт на гей парада в събота ще се премести с няколко метра, съобщиха от Столична община вчера. И уточниха, че организаторите от "София прайд...
За 13-и пореден път днес в София ще се проведе Луковмарш – възпоменателно факелно шествие в памет на ген. Христо Луков. Факелното шествие ще започне о...
Село Галиче се раздели на две заради кмета Ценко Чоков. Тази сутрин негови жители бяха на протест и контрапротест за и против него. Една част от хора...
Бъчварова се отказва от орязването на бонусите, започва преговори Правителството даде заден за орязването на социалните придобивки в сектор "Сигурнос...
5 хиляди униформени на хоро пред НС Раннобудните студенти, които преди 2 години окупираха Софийският университет "Св. Климент Охридски", начело с Ма...
Полиция и жандармерия спряха нов сблъсък между българи и роми Стотици роми излязоха на протест при отбивката за квартал „Кремиковци" в Гърмен в сряда...
Днес около Народното събрание ще се състои протест и контрапротест заради съдебната реформа, съобщава Нова. Причината е, че днес се провеждат финалнит...
Нов протест се проведе в сряда сутринта пред сградата на община Петрич. Този път той бе в подкрепа на кмета Вельо Илиев и в него се включиха близо 300...
Министърът на културата Вежди Рашидов отправи молба към хората, които организират митинг в негова подкрепа, да не го правят. Вчера вечерта близо 600...
София. Жители на Бяла се събраха на контрапротест срещу инвестиционния проект в района на местността "Карадере". Хората се обявиха в защита на проекта...
Варна. Еколозите да дойдат първо и да изчистят местността Карадере и след това да вдигат лозунги. Това заявиха контрапротестиращи в Бяла в подкрепа на...
Едно от лицата на контрапротеста е участвала в протест срещу правителството през май