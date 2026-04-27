Силно земетресение люля Япония

Силен земен трус разтърси северния японски остров Хокайдо рано в понеделник, съобщиха американската и японската метеорологична служба. Това е поредният от серия мощни трусове, които засягат Япония.

Дълбочината на труса е 83 километра

Земетресението с магнитуд 6,2 е регистрирано малко преди 5:30 сутринта в южната част на Хокайдо, на дълбочина 83 километра, съобщи Японската метеорологична агенция (JMA).

В град Урахоро трусът е достигнал 5 по японската сеизмична скала, а в град Ниикаппу - също 5, според JMA.

Не е било издадено предупреждение за цунами. Американската геоложка служба (USGS) е оценила, че рискът за човешки жертви и сериозни материални щети е минимален, тъй като засегнатият район е с ниска гъстота на населението и се намира на около 200 км източно от Сапоро.

Представител на JMA заяви пред медиите, че този трус не е свързан със специалното предупреждение за повишен риск от мегаземетресение с магнитуд 8,0 или по-висок, издадено след земетресението от миналия понеделник край префектура Ивате с магнитуд 7,7.

"Това е еднократно земетресение", каза той, цитиран от The Japan Times.

В същото време той предупреди, че в районите, които са били силно разтърсени, рискът от падащи камъни и свлачища остава повишен.

Земетресението от миналата седмица е ранило шестима души, а вълни цунами до 80 сантиметра са ударили пристанище в Ивате, като по-малки вълни са достигнали и други части на северна Япония.

Специалното предупреждение, което обхваща 182 общини от Хокайдо до префектура Чиба, изтича в понеделник в 17:00 часа, но властите подчертават, че рискът не изчезва напълно след това.

Това е вторият подобен сигнал, въведен от JMA след създаването на системата през 2022 г. Първият е бил издаден през декември след земетресение с магнитуд 7,5 по крайбрежието на Санрику.

Властите призовават населението да бъде подготвено за евакуация по всяко време.

Япония е една от най-сеизмично активните държави в света, разположена върху четири големи тектонични плочи по западния край на Тихоокеанския огнен пръстен.

В страната с около 125 милиона жители се регистрират средно около 1500 земетресения годишно, което представлява приблизително 18% от всички трусове в света.

Япония остава белязана и от катастрофалното земетресение с магнитуд 9 през 2011 г., което предизвика цунами, отне или остави в неизвестност около 18 500 души и доведе до тежката авария във Фукушима.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com