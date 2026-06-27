Ванс прати тежко предупреждение към Техеран. Примирието вече виси на косъм

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс предупреди Иран, че Вашингтон ще отговори със сила на всяка нова атака, след като американските военни нанесоха удари по ирански цели край Ормузкия проток. Напрежението избухна след удар срещу търговския кораб M/V Ever Lovely под сингапурски флаг, който преминавал през един от най-важните морски коридори за световната търговия с енергийни ресурси.

Централното командване на САЩ заяви, че ударите са били насочени срещу ирански обекти за съхранение на ракети и дронове близо до протока и на остров Кешм. Инцидентът постави под най-сериозно изпитание примирието между Вашингтон и Техеран, подписано дистанционно на 17 юни.

„Иран подписа споразумение за прекратяване на огъня. Ние го спазихме. Ако имат разногласия относно прилагането на меморандума за разбирателство, могат да вдигнат телефона“, написа Ванс в социалната мрежа X. „Но насилието ще бъде посрещнато с насилие“, добави той.

Iran signed a ceasefire agreement. We have honored it. If they have disagreements about how the MOU is being applied, they can pick up the phone.



But violence will be met with violence. https://t.co/VWnBS1PWaV — JD Vance (@JDVance) June 26, 2026

Удар след атака срещу кораб

Американските удари бяха представени от САЩ като ограничен военен отговор, а не като опит за подновяване на пълномащабен конфликт. Според „Гардиън“ целите са били военни съоръжения, свързани с ракети и дронове, в близост до Ормузкия проток и на остров Кешм. Целта на операцията е била да се отговори на иранската атака, без кризата да бъде изведена извън контрол.

От Централното командване на САЩ заявиха, че американските сили остават в региона и ще следят всички елементи на договореностите с Иран да бъдат спазвани. Президентът Доналд Тръмп също обвини Техеран в нарушение на примирието, след като по-рано коментира, че иранската атака е „глупаво нарушение“ на постигнатото споразумение.

Ормуз отново стана опасна точка

Корабът M/V Ever Lovely е бил ударен от неуточнен снаряд или дрон, като е нанесена повреда на мостика. Британският център за морски търговски операции съобщи, че няма пострадали и няма екологични щети. Въпреки това нападението веднага засили тревогите за сигурността в Ормузкия проток - маршрут, през който преминава около една пета от световния износ на енергийни ресурси.

Според ирански представители проблемът е свързан с правилата за преминаване през протока. Иранската страна твърди, че корабите трябва да използват определени маршрути, за да получат гаранции за безопасен проход. Именно спорът около контрола, таксите и правилата за движение в Ормуз се превърна в една от най-острите теми след примирието.

Техеран отрича да търси ескалация

Иранските държавни медии съобщиха за удар в района на пристанище Сирик, а Революционната гвардия предупреди, че при нови американски действия отговорът ще бъде по-широк. В същото време високопоставеният ирански представител Ебрахим Азизи заяви, че Техеран не търси ескалация и описа действията на Иран не като нарушение, а като „управление на прекратяването на огъня“.

Това показва колко различно двете страни тълкуват едни и същи договорености. За Вашингтон ударът срещу търговски кораб е пряко нарушение на примирието. За Техеран контролът върху преминаването през Ормуз е част от новите правила след войната.

Примирието виси на техническите детайли

На 17 юни САЩ и Иран подписаха дистанционно меморандум за прекратяване на военния конфликт и за възстановяване на сигурното преминаване през Ормузкия проток. Документът трябваше да даде основа за окончателно споразумение в рамките на 60 дни. След това в Швейцария започнаха технически разговори с посредничеството на Катар и Пакистан, като страните обсъждат механизми за прилагане, работни групи и бъдещи преговори.

Само дни по-късно обаче новата криза показа, че най-трудната част не е подписването на документа, а контролът върху морския коридор. Ако САЩ и Иран не изяснят как се прилагат правилата за Ормуз, всяко преминаване на кораб може да се превърне в повод за нов удар. Затова предупреждението на Ванс прозвуча не само като реакция към Техеран, а и като сигнал към целия регион, че Вашингтон ще защитава свободното корабоплаване с военна сила.

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