Голям проблем със смилянския боб. Масово се запасяват
Добивите оскъдни заради сухото и горещо лято
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Добивите оскъдни заради сухото и горещо лято
Традиционни рецепти от планината на Орфей
Как се готви трахана с квас?
Смилянският боб, зеленото сирене на село Черни вит и каракачанската овца влизат в "Съкровищницата на вкусовете". Класацията напомня на идеята за Ноеви...
Фасулевото топче гръмна