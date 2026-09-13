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Смилянският боб в Ноев ковчег

Смилянският боб в Ноев ковчег

Смилянският боб, зеленото сирене на село Черни вит и каракачанската овца влизат в "Съкровищницата на вкусовете". Класацията напомня на идеята за Ноеви...

08 февруари | 19:30
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