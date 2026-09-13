Трагедия край Смилян: Братя на 17 и 18 години загинаха, били "златни момчета"
Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
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Само месец след като взел книжка, 18-годишният водач изгубил контрол над автомобила
Добивите оскъдни заради сухото и горещо лято
Смилянският фасул не е само гигант, а има и дребна разновидност, която е по-вкусна за чорба
Заради продължителното засушаване се наблюдава и по-оскъдна реколта
Известно е със Смилянския боб
В смолянското село Смилян кандидат за кмет участвал в асфалтиране на улица в деня за размисъл, сигнализираха от конкурентна партия. От партията са на...
Да реновира тротоарите по главната улица на селото, да изгради спортна площадка, да ремонтира покрива на читалището, да подмени водопровода на ул. „Св...
66 бегачи се състезаваха за торба с фасул2000 похапнаха вкусна чорба на мегдана Фасулевото топче даде старт на празника на смилянския боб вчера. "Тоз...