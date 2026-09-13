Търговец с коментар за картофите по 7 евро килото
Всяка година е едно и също, казва бизнесменът
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Всяка година е едно и също, казва бизнесменът
Най-богатият представител на Средновековието е имал по-голяма власт от Илон Мъск днес
Ето какви са причините
Ще бъде ли усетено това от клиентите
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Случаят е от хасковското село Брягово
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Иван Иванов бе баща на мажоритарният вот
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Мъжът е изчезнал след като е отишъл на среща в "Младост"
Проследили го по конете му
Имението е придобито от юридическо лице, свързано с Христо Йорданов Христов
Задържаха мъжа, продал алкохола със съмнителен произход в Якоруда, предаде Агенция "Фокус", позовавайки се на полицията в Благоевград. Четирима мъже п...
Комисията за защита на потребителите (КЗП) обяви, че санкционира интернет търговец, защото умишлено премълчава важно условие, без изпълнението на коет...
80 чувала с нелегални въглища са иззели пернишки полицаи от търговец на горива. Служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" пр...
Търговец на животни изчезна безследно в Айтос. Семейството му е подало сигнал, че бизнесменът е в неизвестност от близо две седмици. Полицията е на кр...
При операция на Главна дирекция "Криминална полиция" е задържан служител на Инспектората при Столична община заради подкуп, съобщиха от пресцентъра на...
Благоевград. Кръчмарят се учи цял живот как да е наясно с настроението на клиентите си. А то идва с чувството за хумор и усмивката, убеден е собствени...
Гастрольорите на очна ставка, преди да продадат стоката си Всеки търговец в петричкото село Самуилово минава фейс контрол в кметството. Това е поредн...
Враца. Втори огнен атентат е извършен срещу търговец на земя от Враца за последните две седмици. „Мерцедес", собственост на 30-годишния Мирослав Ивано...