Пазарът на офиси в София забавя ход. Несигурността удря сделките
IT секторът доминира, но мениджърите отлагат решения на фона на икономически и геополитически рискове
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IT секторът доминира, но мениджърите отлагат решения на фона на икономически и геополитически рискове
Липсата на свободни площи води до повишаване на офертните наемни нива
Поводът е протест на собственици на частни квартири в Аспровалта