Край на бързите сделки! Жилищният пазар влиза в нова фаза

След години на силен ръст и ограничено предлагане жилищният пазар в България навлиза в нов етап - не рязък спад, а постепенно пренастройване към по-балансирана и устойчива динамика. Според анализ на SORENDA Real Estate това е естествен процес на „узряване“, при който връзката между цена и реална стойност започва да се възстановява. Пазарът се успокоява, а решенията вече се взимат по-внимателно както от купувачите, така и от инвеститорите.

Повече оферти, по-дълги сделки

Един от най-ясните признаци за промяната е рязкото увеличение на предлагането. В райони на София, където преди година е имало едва няколко оферти, днес изборът е значително по-широк. Това води до по-бавни сделки и по-продължителни преговори, при които все по-често се стига до корекции - не само в цените, но и в условията. След ръст от 11-12% за 2025 г., а на места и над 20%, сегашното охлаждане изглежда като логична реакция на пазара.

От очаквания към реални фактори

Фокусът постепенно се измества от спекулативни очаквания към реални икономически показатели. Ефектът от еврозоната вече до голяма степен е изчерпан, а пазарът се влияе основно от доходи, заетост и достъп до кредитиране. Това го прави по-предвидим, но и по-чувствителен към икономическата среда.

Купувачите стават по-взискателни

Профилът на купувача също се променя. Днешните клиенти влизат на пазара подготвени - със проучени оферти, ясно определен бюджет и често със предварително одобрение за кредит. Решенията вече не се взимат под натиск, а се базират на реална преценка за качеството на имота, инфраструктурата и дългосрочната стойност. Това води до спад в чисто инвестиционните сделки и ръст на покупките за лично ползване.

„На зелено“ - по-малко риск, повече контрол

Сделките „на зелено“ остават активни, но вече при значително по-строги условия. Купувачите обръщат все по-голямо внимание на репутацията на инвеститора и историята на реализираните проекти. Самите предприемачи също променят подхода си, като се насочват към по-контролируеми и качествени проекти. Продажбите в ранен етап се ограничават до по-умерени нива, което намалява риска и стабилизира пазара.

Купува се стойност, не площ

Все по-ясно се очертава тенденцията имотът да се разглежда като цялостен продукт, а не просто като квадратура. Локацията, достъпът до транспорт, зелените площи и качеството на строителството се превръщат в решаващи фактори. Дори детайли като изложение, разпределение и отопление вече влияят значително върху избора.

Кредитите остават двигател, но при по-строги правила

Банковото финансиране продължава да бъде основен двигател на пазара, като около 70 на сто от сделките са обвързани с ипотечни кредити. След влизането в еврозоната се освобождава значителен ресурс в банковата система, което поддържа добри условия за кредитиране. В същото време банките стават по-внимателни и прилагат по-строги критерии, особено при инвестиционни покупки.

По-бавен, но по-здрав пазар

Сделките се реализират по-бавно, а разминаването между очакванията на продавачи и купувачи става все по-видимо. Докато част от продавачите все още се ориентират по високите нива от последните години, купувачите са значително по-прагматични. Това води до по-дълги преговори и постепенно изчистване на дисбалансите. В резултат пазарът става по-здрав и по-устойчив.

Какво следва за 2026 г.

Очакванията са цените да продължат да растат, но при значително по-умерен темп. Няма признаци за рязък спад, а по-скоро за стабилизиране на пазара. В тази среда ще изпъкват проектите с реална стойност, което показва, че секторът излиза от фазата на еуфория и навлиза в по-зрял етап.

