Рязка промяна в пазара на имоти. Цените полудяха

Поскъпване над 15% и България сред лидерите в ЕС

Последното тримесечие на 2025 г. завари българския жилищен пазар в подчертан възход.

Годишният ръст на цените надхвърли 15%, поставяйки страната сред най-бързо поскъпващите пазари в Европейския съюз. Тенденцията се вписва в по-широкия контекст на 2025 г., когато цените растяха устойчиво, а търсенето остана стабилно въпреки затягащите се условия за банково кредитиране. Данни на международни анализи потвърждават, че България е сред държавите с най-висок годишен ръст на жилищните цени в ЕС през 2025 г.

Двустайните и тристайните – звездите на пазара

Най-силно търсене продължават да имат двустайните и тристайните апартаменти.

Те са „златната среда“ за купувачите – достатъчно компактни за инвестиция, но и достатъчно функционални за семейства. Ограниченото предлагане на готови за живеене имоти допълнително засилва конкуренцията, особено в София, Варна и Пловдив, където интересът към качествено ново строителство остава висок.

София: 20% ръст при най-търсените жилища

Столицата отново е двигателят на пазара.

Данни на агенции за недвижими имоти показват, че през последното тримесечие на 2025 г. двустайните и тристайните жилища в София са поскъпнали с около 20% на годишна база.

Едностайните и многостайните също бележат ръст, но по-умерен – около 10%.

Тези стойности кореспондират с общата картина за страната, където Националният статистически институт отчита годишно увеличение на цените от над 15% през 2025 г.

Еврото като катализатор на инвестиционната вълна

Въвеждането на еврото в началото на 2026 г. оказва осезаем психологически ефект върху пазара още през 2025 г.

Инвестиционните покупки се увеличават от 21% през 2024 г. до 25% през 2025 г. – знак, че домакинствата търсят сигурност за спестяванията си в период на икономическа несигурност.

Този ефект е наблюдаван и в други държави, въвели еврото – първоначален ръст на търсенето, повишена активност на вътрешни и външни инвеститори и ускоряване на сделките.

Новото строителство – предпочитаният избор в столицата

Около една трета от всички сделки в София през 2025 г. са за ново строителство.

Причините са ясни: по-високо качество, по-гъвкави схеми на плащане и по-голяма предвидимост на крайната цена.

В условията на по-строги банкови изисквания това дава на купувачите усещане за контрол и сигурност.

По-малки жилища, по-бързи сделки

Средната квадратура на закупените жилища намалява от около 115 кв. м в началото на годината до около 100 кв. м в края ѝ.

Това е пряк резултат от ръста на инвестиционните покупки – по-малките апартаменти се отдават по-лесно, реализират по-висока доходност и изискват по-нисък първоначален капитал.

Пазарът в национален мащаб: ръст във всички големи градове

Данните на НСИ за 2025 г. показват, че ръстът на цените е широкоспектърен –

от Русе (+9% за първото тримесечие), през Варна (+5.8%), до Пловдив (+3.7%).

Годишното увеличение за страната достига 15.1%, което потвърждава устойчивата тенденция на поскъпване.

Анализите на международни издания също поставят България сред най-бързо растящите пазари в Европа, като отбелязват силно търсене, ограничено предлагане и макроикономически фактори, които поддържат ценовия натиск.

Пазар в подем, но и под напрежение

Жилищният пазар в България навлиза в 2026 г. с висока скорост:

силно търсене, ограничено предлагане, растящи инвестиции и психологически ефект от еврото.

Но зад този подем стоят и рискове – достъпността на жилищата намалява, кредитните условия се затягат, а предлагането на качествени имоти изостава от нуждите на пазара.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com