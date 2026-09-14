Продават наново емблематичен хотел в Пловдив
Познат е като къщата на Недялко Немски
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Познат е като къщата на Недялко Немски
София. "Няма съмнение, че това е моят глас, който се чува в записа. Но не е верен контекстът, в който са представени тези записи". Това каза за поред...
Пловдив. Техник на Енергото остави къщата на кмета на Пловдив Иван Тотев без ток. Работникът дръпнал шалтера в сряда, съобщи сайтът Под тепето. Градо...