Изненада! Кой е заместник-кметът на Пловдив
Каква е неговата история
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Каква е неговата история
На конференцията Vivacom акцентира на темите за Smart city развитие
В "Пълдин туринвест" община Пловдив има 25 % дял, Георги Гергов - 75 на сто
Магистратите се произнесоха часове след завеждането на иск от Община Пловдив
Община Пловдив трябва да плати над 25 000 лв. на пострадала жена
Община Пловдив е обсадена от над 100 души, които донесоха тухли и останки от съборения склад – паметник на културата на ул. Одрин 8, съобщава БГНЕС. Г...
Пловдив. Три общини в Пловдивска област потвърдиха случаи на заболяването. Това съобщи "Дарик" и уточни, че става въпрос за Карлово, Асеновград и Брез...
Пловдив. Незаконните постройки в Столипиново ще бъдат съборени в петък. От община Пловдив обявиха, че 90% от всички сгради в квартала са незаконни. Оп...
Пловдив. Община Пловдив е подготвила списък от 15 обекта в Стария град, които ще се отдават под наем. Предстои гласуване на предложението на следващат...