Тази песен от 1964 г. се смята за една от най-великите на всички времена

Дебютният сингъл на британската група The Zombies - „She's Not There“, продължава да бъде определян като една от най-великите песни в историята на популярната музика повече от шест десетилетия след появата си. Композицията, издадена през 1964 г., достига второто място в американската класация „Билборд Хот 100“, а по-късно влиза в Залата на славата на „Грами“.

Историята на песента и необичайното й създаване припомня списание Parade, което я поставя сред големите рок записи на всички времена.

Първият сингъл можеше да бъде чужда песен

В началото музикантите изобщо не планирали да дебютират със собствена композиция. Намерението им било да запишат „Summertime“ на Джордж и Айра Гершуин, но малко преди студийната сесия продуцентът Кен Джоунс ги насърчил да подготвят оригинална песен.

Задачата се паднала на клавириста и вокалист Род Арджънт, който до този момент бил написал само една композиция. Вместо да се откаже, той започнал да търси ритъм и хармония, които да звучат различно от обичайните поп записи в началото на 60-те години.

Вдъхновение му дал албум на блус музиканта Джон Лий Хукър, в който присъствала песента „No One Told Me“. Арджънт бил привлечен от ритъма на заглавната фраза и го използвал като отправна точка за собствената си композиция. Така постепенно се появила характерната мелодия на „She's Not There“, изградена върху необичайно преминаване между минорно и мажорно звучене.

Гласът на Блънстоун стигнал до своя предел

Арджънт искал песента да се развива към силна кулминация и едновременно да покаже възможностите на водещия певец Колин Блънстоун. Затова вокалната линия била написана в много висок регистър и принудила фронтмена да пее почти на границата на диапазона си.

По-късно Арджънт с усмивка признава, че Блънстоун неведнъж го упреквал за трудната партия. Именно напрежението в гласа обаче се превръща в една от отличителните черти на записа. Хладното и почти отдалечено начало постепенно преминава в драматичен припев, който прави песента лесно разпознаваема още при първото слушане.

Блънстоун впоследствие определя решението на групата да започне да записва собствен материал като най-добрия възможен ход. Вместо да дебютира с позната чужда композиция, The Zombies излиза с песен, която веднага показва собствения ѝ стил - смесица от рок, поп, джазови хармонии и необичайни клавирни линии.

Америка превърна песента в огромен хит

„She's Not There“ не достига до върха на британската класация, където най-доброто ѝ постижение е 12-ото място. В САЩ обаче реакцията е много по-силна и сингълът се изкачва до номер две в „Билборд Хот 100“. Песента се превръща в един от ранните британски хитове, завладели американската публика в разгара на т.нар. Британска инвазия.

Признанието продължава и десетилетия по-късно. През 2016 г. записът е включен в Залата на славата на „Грами“, а списание Rolling Stone го поставя под номер 297 в една от версиите на своята класация „500-те най-велики песни на всички времена“.

Една песен отвори пътя към рок историята

След успеха на дебютния сингъл The Zombies записва още редица песни, които остават част от класическия репертоар на 60-те години. Сред тях са „Tell Her No“, „Leave Me Be“ и „Time of the Season“, превърнала се в най-разпознаваемия хит на групата.

Историята на The Zombies обаче не следва обичайния път на големите рок състави. Групата се разпада, преди някои от най-значимите й записи да получат заслуженото признание, а албумът „Odessey and Oracle“ се превръща в класика едва години след издаването си.

През 2019 г. музикантите са приети в Залата на славата на рокендрола - окончателно признание за влиянието им върху британския рок, психеделичния поп и поколения изпълнители след тях. Всичко започва с песен, написана набързо след настояването на един продуцент групата да опита да създаде нещо свое.

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