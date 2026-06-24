Легендарен хит от 90-те се завърна и навъртя 1 млрд. слушания в нета

„Black Hole Sun“ на Soundgarden отново се върна в класацията Billboard Hard Rock Streaming Songs почти 32 години след излизането си. Емблематичният сингъл от албума „Superunknown“ е на 14-о място, съобщи Parade, а актуалната страница на Billboard го показва сред водещите песни в жанра за седмицата от 27 юни 2026 г.

Песента вече има над 118 седмици присъствие в тази класация, което я превръща в един от най-упоритите рок каталожни хитове в стрийминг ерата. Завръщането показва как парче от 90-те може да преживее нова вълна от популярност, когато телевизията, социалните мрежи и платформите го подадат на следващо поколение слушатели.

Песен от физическата ера в дигиталния връх

„Black Hole Sun“ излиза на 13 май 1994 г. като трети сингъл от четвъртия студиен албум на Soundgarden - „Superunknown“. Още тогава песента се превръща в най-разпознаваемия знак на групата, а през 1994 г. оглавява Mainstream Rock Airplay за седем поредни седмици. През 2024 г. тя стига и до първо място в Hot Hard Rock Songs, което показва, че животът ѝ в класациите не е само носталгичен спомен, а продължаващ пазарен факт.

Billboard Hard Rock Streaming Songs отчита стрийминг резултатите на песните в жанра, а именно там „Black Hole Sun“ се задържа с рядка устойчивост. Parade посочва, че от дебюта си в тази класация през март 2023 г. песента е прекарала 118 непоследователни седмици в нея, а текущата справка на Billboard вече я отчита с 119 седмици и пик на пето място.

Телевизията и ТикТок отвориха нова врата

Една от причините за новия живот на песента е постоянната ѝ поява в популярната култура. Parade отбелязва, че тя е звучала в сериали като „Дневниците на вампира“, „Западен свят“ и „Свръхестествено“, което я е извадило от радиоспомена на 90-те и я е прехвърлило към по-млада публика. Така „Black Hole Sun“ вече не е само песен на поколението, което помни MTV ерата, а звук, който се появява в сцени, клипове и кратки видеа за хора, родени години след първоначалния ѝ успех.

Социалните мрежи засилиха този ефект още повече. Според Parade песента е използвана в над 13,3 млн. потребителски публикации в ТикТок, а в Spotify вече е минала границата от един млрд. слушания. За рок сингъл, роден във времето на компактдисковете и музикалната телевизия, това е рядък мост между старата индустрия и новата логика на алгоритмите.

Наследството на Soundgarden остава силно

„Black Hole Sun“ е написана от Крис Корнел и носи онова мрачно, хипнотично звучене, което направи Soundgarden една от големите групи на гръндж вълната от Сиатъл. Песента спечели „Грами“ за Best Hard Rock Performance на 37-ите награди на Академията, а „Superunknown“ остана сред албумите, които превърнаха алтернативния рок в масова сила през 90-те.

Новият ѝ подем идва и в момент, в който интересът към Soundgarden отново е силен. През 2025 г. групата беше въведена в Rock & Roll Hall of Fame, а изпълненията на церемонията отново върнаха „Black Hole Sun“ в центъра на вниманието. Това даде на песента още един културен тласък - не като ретро куриоз, а като част от живия каталог на рока.

Старите рок песни печелят нова битка

Историята на „Black Hole Sun“ показва как алгоритмите могат да върнат класика на върха, но само когато самата песен има достатъчно силен заряд, за да издържи повторното откриване. Soundgarden не получават просто носталгичен бонус - песента работи и без контекста на 90-те, защото носи разпознаваема мелодия, тревожна атмосфера и образност, която лесно влиза в нови визуални среди. Затова завръщането ѝ в Billboard не изглежда като случайна вълна, а като доказателство, че големите рок парчета могат да оцелеят дори когато музикалният пазар вече говори на съвсем друг език.

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