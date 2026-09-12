Удар в Бейрут! Израел ликвидира важен ислямистки командир
САЩ призова гражданите си незабавно да напуснат Ливан заради „непредсказуема“ обстановка
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САЩ призова гражданите си незабавно да напуснат Ливан заради „непредсказуема“ обстановка
Това е първият удар във вътрешността на ливанската столица Бейрут
Сега го няма и „Хизбула“ е обезкървена, но в нея има 200 000 последователи
Бе убит при ракетни удари в Ливан
Възможно ли е да е истина подобно нещо
По предварителни данни са убити шестима бойци, тече оглед на мястото
Става въпрос за опасни гъбични плесени
Това се случва на фона на застоя в мирния процес.
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