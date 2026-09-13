Скандалът трещи! В Украйна решиха за Юлия Тимошенко
Бившият премиер отхвърля всички обвинения
Следете всички новини, анализи и коментари за Юлия Тимошенко. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.
Бившият премиер отхвърля всички обвинения
Лидерката на Оранжевата революция развя коси и спечели нови поклонници с лице без бръчки и освежен сексапил Юлия Тимошенко - вероятно най-одумванат...
Бившият украински премиер Юлия Тимошенко била близка с мафиотския бос Семьон Могильович, твърди Уикилийкс. Сайтът публикува грама на посланика на САЩ...
Украйна иска да забранява ултранационалистите, те потрошиха парламента
Берлин. Според председателят на германския Бундестаг Норберт Ламерт, изказванията, които си е позволила Юлия Тимошенко в изтеклия телефонен разговор...
Бившият премиер обяви, че е длъжна да се кандидатира за президент на Украйна
Киев. Бившият украински премиер Юлия Тимошенко потвърди, че ще се кандидатира за президент на изборите на 25 май и че ще работи за изграждане на силна...
Киев. Запис на телефонен разговор на бившия украински премиер Юлия Тимошенко създаде скандал в Украйна и Русия, след като беше публикуван в мрежата, а...
Дъблин. Бойко Борисов поздрави Юлия Тимошенко за стоицизма и усилията, които е положила да остане близо до украинския народ. Двамата се видяха по врем...
Киев. Наскоро освободеният лидер на опозицията Юлия Тимошенко планира да се кандидатира за президент на следващите избори в Украйна, обяви нейният съп...
Киев. Прекратиха наказателното дело за дейността на корпорацията "Единни енергийни системи на Украйна" (ЕЕСУ). Това стана с решение на Районния съд в...
Харков. Лидерът на опозицията в Украйна Юлия Тимошенко бе пусната на свобода в североизточния град Харков. Тя напусна болницата, където излежаваше 7-г...
Гласувано е за импийчмънт на президента с 328 гласа "за"
Полицията премина към гражданите, стана ясно на официален брифинг
Източна Украйна обяви "едноличен контрол" върху своите територии
Киев. Украинският парламент гласува късно следобед в полза на поправка в закон, който би пратил на свобода опозиционния лидер Юлия Тимошенко, която се...
Киев. „Украйна при президента Виктор Янукович загуби независимостта от Владимир Путин след отказа да подпише споразумението за асоцииране с Евросъюза"...
Проправителствени активисти излязоха до барикадите, за да благодарят на силите на реда
Киев. Юлия Томошенко прекрати гладната си стачка. Новината съобщи нейната дъщеря Евгения, цитирана от "Интерфакс". Тимошенко гладуваше в продължение...
Киев. Украинският опозиционер и бивш премиер Юлия Тимошенко сравни президента Виктор Янукович със Сталин. Освен това го обвини, че превръща Украйна в...