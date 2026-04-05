Изрази надежда да се откажат от езика на ултиматумите и се върнат към диалога

Лавров проведе два телефонни разговора и се обърна към САЩ
05 апр 26 | 21:56
Мира Иванова

Русия изрази надежда усилията за намаляване на напрежението около конфликта в Иран да дадат плод и САЩ да допринесат за това, като "се откажат от езика на ултиматумите и се върнат към диалога", предаде Ройтерс.

Съобщението на Москва беше разпространено след разговор между руския външен министър Сергей Лавров и иранския му колега Абас Арагчи.

В него се допълва, че и двете страни "призовават за избягване на действия, включително в Съвета за сигурност на ООН, които могат да подкопаят оставащите шансове за постигане на напредък в политическите и дипломатическите усилия за уреждане на кризата".

Русия каза, че подкрепя усилията за намаляване на напрежението "в интерес на трайното и устойчиво нормализиране на обстановката в Близкия изток, за което САЩ биха помогнали, ако се откажат от езика на ултиматумите и се върнат към диалога".

По-рано днес Лавров взе участие в телефонен разговор и с китайския си колега Ван И. Според комюникето на Пекин за разговора Ван е изразил готовност Китай да продължи сътрудничеството си с Русия в рамките на Съвета за сигурност на ООН за уреждане на кризата в Ормузкия проток.

Разговорът между външните министри на Пекин и Москва се състоя в навечерието на гласуване в Съвета за сигурност на ООН през новата седмица на внесена от Бахрейн резолюция за защита на гражданското корабоплаване във и около стратегическия воден път, отбелязва Ройтерс.

