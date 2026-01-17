Джим Кери на 64. Изплуваха пет шокиращи тайни

Звездата от филмите "Маската" и "Ейс Вентура" навършва днес 64 години, но екранният образ на Джим Кери е поразително различен от самия него.

Най-противоречивият актьор на Холивуд винаги кара всички да се смеят в многобройните комедии, но сам преживява поредица от лични трагедии, които го карат да се бори с дълга депресия.

Страх от смъртта

Още от детството си той се е борил със страха, че родителите му скоро ще умрат, защото били заклети пушачи.

Майка му говорила открито за собствената си смъртност, дори на вечери. Това го разтърсвало до дъното на костите си.

"Спомням си, че се заключвах в банята и плаках, защото мислех, че не им остава много. Те чукаха на вратата, а аз не исках да излизам. Не успях да преодолея този страх; просто не ме напусна," казва той в интервю за The Hollywood Reporter.

По-късно се оказало, че майка му просто решила, че с подобни думи ще привлича внимание към себе си, без да си дава сметка, че било с цената да го уплаши до смърт.

Без приятели

Комикът, който в разцвета на кариерата си се превърна в душата на партито, всъщност нямаше приятели като дете, а единствено общувал с огледалото.

"Прекарвах по-голямата част от времето си в стаята си, гледайки се в огледалото. Никога не съм знаел как трябва да комуникирам с хората", каза той, добавяйки, че е прекарал часове в правене на физиономии пред огледалото.

Без пари

Семейството на бъдещата звезда имала сериозни финансови проблеми и Джим с брат си и сестрите си работели като чистачи в Торонто. В един момент семейството останало без дом, а Джим и брат му живели в палатка на брега на езерото Онтарио - като в семейния кемпер нямало достатъчно място. Тогава напусна училище и стана човек, който "нежелае да знае имената на никого и да създава приятелства."

Успехът идва с филмовата роля на комика Тони Морони в Meet The... Джанет." Годината е 1983-а, той се появява в The Tonight Show и става истинска звезда, пародирайки известни политици и знаменитости. Наляга го обаче депресията и започва да пие антидепресанти и алкохол. Следва ролята на на детектив Ейс Вентура и нова слава, но депресията не си отива. Пред Лари Кинг споделя, че борбата с депресия му е отнела много реме и за кратко е успявал да достигне състояние, в което е "понякога щастлив".

Връзката с Бог

Кери успява да спре наркотиците и алкохола само след като се обръща към духовната страна на живота си. "Аз съм будист, аз съм мюсюлманин, аз съм християнин. Аз съм този, който искаш да бъда. Всичко се свежда до едно и също... Или си в състояние на любов, или в състояние на липса на любов", каза той в интервю.

Рисуването

Любовта обаче не му носи щастие, а проблемите в личния ми живот се добавят към депресията. Раздялата с актрисата Джени Маккарти го ударя силно и за да не полудее, започна да рисува.

С развод завършва и връзката с Мелиса Уомър, с която имат дъщеря на име Джейн, но тази връзка завърши с развод. По същия начин приключва и сватбата с Лорън Холи. Капакът слага раздялата с Рене Зелуегър. Той отчаяно има нужда от връзка, а после също толкова отчаяно има нужда от самота, разказа наскоро тя.

Най-големият си шок преживява от самоубийството на приятелката си, гримьорката Катриона Уайт., а на погребението е част от хората, които носят ковчега й. Година по-късно бившият съпруг на Уайт и майка ѝ съдят Джим Кери за причиняване на смърт поради небрежност, твърдейки, че той е заразил Уайт с "три полово предавани болести без предупреждение" и ѝ е дал болкоуспокояващи, с които тя се е самоубила. Кери подаде насрещен иск и скандалното дело неочаквано приключи само три години по-късно.

Кой е Джим Кери, обича често да пита той ? Отговорът май дори той не го знае със сигурност.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com