Всичко за Камерън Диас

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Камерън Диас очаква дете

Камерън Диас очаква дете

Камерън Диас и съпругът й Бенджи Мадън са в очакване на първото си дете. Щастието се усмихна на актрисата, която напоследък се притесняваше, че ще си...

02 септември | 22:15
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Камерън Диас иска деца

Камерън Диас иска деца

Камерън Диас най-сетне прояви някакви желания за деца. Блондинката дълго време отказваше да помисли за сериозно обвързване и подредено фамилно щастие,...

16 май | 7:22
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Камерън се взе с младок

Камерън се взе с младок

Камерън Диас се омъжи за приятеля си, рокаджията Бенджи Мадън, съобщи изданието "Ю ЕС уикли". Брачната церемония била в дома на актрисата в Бевърли Хи...

06 януари | 18:10
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