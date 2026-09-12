„Маската“ падна завинаги. Отиде си режисьорът, който откри Джим Кери и Камерън Диас
Холивуд скърби за Чък Ръсел, който превърна Скалата в звезда
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Холивуд скърби за Чък Ръсел, който превърна Скалата в звезда
Те допълват, че се чувстват благодарни
Това е деветата им годишнина
Причината за решението й е, че не желае да се отделя от семейството си
Звездата не изключва някой ден да се завърне на снимачната площадка
Актрисата предлага чиста и натурална напитка за 24 долара на бутилка
Никога не казвай „никога“, заяви актрисата
Щерката ще се казва Радикс Мадъкс
Камерън Диас стана инициатор на кампания за красивото остаряване. Актрисата публикува в Инстаграм селфи, на което няма никакъв грим. На фона на безкр...
Камерън Диас и съпругът й Бенджи Мадън са в очакване на първото си дете. Щастието се усмихна на актрисата, която напоследък се притесняваше, че ще си...
Камерън Диас най-сетне прояви някакви желания за деца. Блондинката дълго време отказваше да помисли за сериозно обвързване и подредено фамилно щастие,...
Камерън Диас и Кърк Камерън получиха признанието за най-лоша актриса и най-лош актьор на тазгодишните 35-ти антинагради "Златна малинка", предаде Ройт...
Камерън Диас се омъжи за приятеля си, рокаджията Бенджи Мадън, съобщи изданието "Ю ЕС уикли". Брачната церемония била в дома на актрисата в Бевърли Хи...
Холивудската звезда Камерън Диас най-накрая се ожени, пише The Telegraph. 42-годишната актриса, считана за знаменосец на неомъжените жени, се врече въ...
Бих се преструвала на някой друг, дори и да не бях актриса, каза мегазвездата пред bTV "Какво правя извън киното? Обичам да готвя. И да ям. Толкова",...
Гаджето на Гришо го конкурира с тузарски часовници Разкошните жени са достойни да носят и разкошни аксесоари. Затова компанията TAG Heuer се спря на...
Камерън и Джейсън Сигъл отново партньори в "Сексзапис" Камерън Диас и Джейсън Сигъл ще се впуснат в нощно пътешествие, за да унищожат лента с техни е...
Камерън Диас заголи бедър в нова фотосесия за Esquire. 41-годишната актриса признава от страниците на списанието, че се чувства щастлива, здрава и усп...
Камерън Диас не си търси мъж, с когото да сподели живота си. 41-годишната актриса заяви, че всеки ще бъде измамен от любимия си в даден момент от живо...
Камерън Диас e в прекрасна форма, на която могат да завидят много днешни тийнейджъри. 41-годишната актриса показа, че по душа е още дете. В промеждутъ...