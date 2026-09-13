„Маската“ падна завинаги. Отиде си режисьорът, който откри Джим Кери и Камерън Диас
Холивуд скърби за Чък Ръсел, който превърна Скалата в звезда
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Холивуд скърби за Чък Ръсел, който превърна Скалата в звезда
Реакцията на ММА боеца стана хит в интернет
Актьорът е имал трудно детство, спортът го спасил от криминално бъдеще
Това показват данните от анкета, цитирана от Fox5.
Интервюто, което Полина още не е сбъднала, е с Илон Мъск
Дуейн Джонсън обмисля политическа кариера
Дуейн Джонсън посвети пост на Полина Маринова
Само Кристиано Роналдо и Риана Гранде са преди него
Това беше едно от най-трудните неща, които преживяхме, каза Дуейн Джонсън
Къде е нашият състрадателен лидер, който ще пристъпи към страната ни
Дуейн Джонсън каза "Да" на дългогодишната си партньорка Лорън Хашиян
Няма да гледаме топ мачовците в деветия филм от поредицата
Скалата иска да вкара звездата от „Игра на тронове“ във високоскоростната поредица
Дуейн Джонсън стана най-високоплатеният актьор в света - през последната година е изработил 64,5 милиона долара, показа рейтингът на списание "Форбс"....
Отличниците по печалби Кевин Харт и Скалата си партнират в комедията "Агент и 1/2" това говори годишната класация на списание "Форбс" за най-добре за...
Скалата си партнира с куп красавици
"Играчи" със звездното участие на Дуейн Джонсън-Скалата тръгна премиерно за България по "HBO Go". Комедийната поредица разказва за живота на бивши и н...
Актьорът от поредицата „Бързи и яростни" Дуейн Джонсън Скалата отново стана татко. Майката и бебето се чувстват добре, двете са абсолютно здрави. Изто...
Дуейн Джонсън - Скалата и дългогодишната му приятелка Лорън Хашиян са в очакване на първото си дете, което ще е момиче. Холувидската звезда лично обяв...
Една от най-известните фигури в света на фитнеса и кеча и любимец на мнозина кино фенове - Скалата, сподели снимка дълбоко от своя архив. Дуейн Джонсъ...