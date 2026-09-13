Всичко за Скалата

Следете всички новини, анализи и коментари за Скалата. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Свят Любопитно Заразата
Скалата става пенсионер

Скалата става пенсионер

"Играчи" със звездното участие на Дуейн Джонсън-Скалата тръгна премиерно за България по "HBO Go". Комедийната поредица разказва за живота на бивши и н...

15 март | 2:15
0 коментара
6225
Скалата отново стана татко

Скалата отново стана татко

Актьорът от поредицата „Бързи и яростни" Дуейн Джонсън Скалата отново стана татко. Майката и бебето се чувстват добре, двете са абсолютно здрави. Изто...

19 декември | 12:01
0 коментара
16368
Скалата ще има дъщеря

Скалата ще има дъщеря

Дуейн Джонсън - Скалата и дългогодишната му приятелка Лорън Хашиян са в очакване на първото си дете, което ще е момиче. Холувидската звезда лично обяв...

13 ноември | 1:00
0 коментара
6380
Вижте Скалата на 16

Вижте Скалата на 16

Една от най-известните фигури в света на фитнеса и кеча и любимец на мнозина кино фенове - Скалата, сподели снимка дълбоко от своя архив. Дуейн Джонсъ...

07 август | 17:47
0 коментара
19710