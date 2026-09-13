„Маската“ падна завинаги. Отиде си режисьорът, който откри Джим Кери и Камерън Диас
Холивуд скърби за Чък Ръсел, който превърна Скалата в звезда
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Холивуд скърби за Чък Ръсел, който превърна Скалата в звезда
Бисер Миланов, известен с прякора си Петното, е бил арестуван вчера заради нанесена средна телесна повреда на своята бивша приятелка. Миланов е задърж...
„Какво да работя, няма да работя, няма да работя тук, аз няма да работя за 300 лева". Това заявява пред Нова тв Бисер Миланов, известен на повечето хо...
София. Срещу 5 хиляди лева парична гаранция Софийският районен съд пусна Бисер Миланов-Петното от ареста. Мярката за неотклонение е била разгледана н...
София. Днес Софийският районен съд (СРС) провежда първото заседание по едно от делата срещу Бисер Миланов - Петното. Срещу него има повдигнати обвинен...
София. Протестите срещу правителството през миналата година са били платени от ГЕРБ. Това призна Бисер Миланов-Петното, съобщи Сияна Фудулова, председ...
София. Втори обвинителен акт, но този път за насаждане на омраза на етнически и расов признак, бе внесен от Софийската районна прокуратура (СРП) срещу...
София. Заседанията на Временната анкетна комисия за Христо Бисеров, за Бойко Борисов и Бисер Миланов-Петното ще се провеждат на закрити врата. Това ре...
София. Има доказателства за срещата ни с Бойко Борисов в Банкя, обяви Йордан Бонев от движение "Свобода". Двамата с Бисер Миланов-Петното са основате...
София. "Бойко Борисов даде на Бисер Миланов-Петното чрез посредник 12 000 лв. На 15 януари трябваше да има нова среща между Борисов и Петното. Тогава...
Компромат, опитват се да ме дискредитират, отговори лидерът на ГЕРБ
София. Бисер Миланов - Петното остава в ареста. Това реши съставът на Софийски градски съд. Съдът счете отправените заплахи към главната свидетелка по...
София. Софийски градски съд ще гледа мярката за неотклонение "задържане под стража" на Бисер Миланов - Петното. Той бе обвинен в закана за убийство, к...
София. Лидерът на Национално движение "Свобода" Бисер Миланов, по прякор Петното остава в ареста. Това постанови Софийски районен съд днес. Миланов е...
София. Прокуратурата повдигна обвинение на Бисер Миланов - Петното за закана за убийство. Тя е отправена към жена през юли по време на протестите в гр...
София. След разпореждане на главния прокурор Сотир Цацаров са изискани всички сигнали и преписки, отнасящи се до Бисер Миланов - Петното, на територи...
София. Срещу петима души, сред които Бисер Миланов - Петното, е образувано досъдебно производство за подбуждане чрез слово към расова омраза и расова...
София. Полицията задържа русенския бизнесмен Бисер Миланов с прякор Петното и още 13 души в градинката край Народното събрание заради провокация по вр...