Всичко за Петното

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Петното остава в ареста

Петното остава в ареста

София. Лидерът на Национално движение "Свобода" Бисер Миланов, по прякор Петното остава в ареста. Това постанови Софийски районен съд днес. Миланов е...

18 януари | 16:57
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Петното се сдоби с обвинение

Петното се сдоби с обвинение

София. Прокуратурата повдигна обвинение на Бисер Миланов - Петното за закана за убийство. Тя е отправена към жена през юли по време на протестите в гр...

17 януари | 8:16
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