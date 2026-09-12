Неделна паника! Фейсбук се срина и заключи потребителите
Настолната версия отказва достъп до профилите, докато приложението засега продължава да работи
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Настолната версия отказва достъп до профилите, докато приложението засега продължава да работи
Близо половината от новорегистрираните акаунти са отбелязани като „детски” или „тийнейджърски“, сочи ново проучване на Yettel
Компанията е ограничила създаването на нови юзери
Разследването е установило връзка с иранската хакерска група APT24
От компанията предупреждават
Компанията обяви новата политика още през май
Вчера Европейският съюз заплаши Туитър със санкции
Абонаментът за автентичност на акаунтите вече е факт
Всичките са свързани с Русия, твърдят от компанията
Потребители от САЩ, Великобритания, Холандия, Франция и Япония не могат да влязат в акаунтите си
Интернет гигантът е заличил над 600 акаунта във Фейсбук и Инстаграм
Фейсбук изключи 2,19 милиарда страници и профили през първото тримесечие на тази година
Компанията е премахнала 23 италиански акаунта с общо над 2,46 милиона последователи
Повечето от потребителите били базирани в Индонезия...
От средата на миналата година социалната мрежа "Туитър" е спряла над 125 000 акаунта на потребители заради връзки с тероризъм. Повечето са свързани с...
Администраторите на социалната мрежа „Туитър" изтриха 125 000 акаунта, пряко свързани или прокламиращи идеите на „Ислямска държава". Това е част от ме...