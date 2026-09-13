Wi-Fi си отива. Светът започва преход към по-нови технологии
LiFi предлага по-висока скорост и по-добра защита, защото светлинният сигнал не преминава през стени
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LiFi предлага по-висока скорост и по-добра защита, защото светлинният сигнал не преминава през стени
Различните дизайни на задния панел крият нови тайни
Новата технология излиза през 2024
Нов метод за подмяна на канализационни тръби се прилага в Сливен. "Технологията е иновативна и е използвана досега на две места в България. Тя предвиж...
Новата технология слага край на кражбите от съседите Интернет е постоянно разрастващо се чудовище. Само за няколко десетилетия мрежата еволюира от до...
София. Първият в света извит телевизор стъпи на българския пазар. Шедьоворът бе представен в столичен мол в София вчера. „С появата си моледът бележи...