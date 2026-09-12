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Изобретиха вечно фенерче

Изобретиха вечно фенерче

Всеки има нужда от джобно фенерче. Дали при спиране на тока, в автомобила си, или ако иска да почете книга без да безпокои съседа по легло. Едва ли им...

20 октомври | 17:55
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