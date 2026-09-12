Фенерче без батерии свети десетилетия! Нова технология изненада пазара
Миниатюрно устройство с тритий работи до 25 години без зареждане
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Миниатюрно устройство с тритий работи до 25 години без зареждане
Над 600 души от врачанското село Търнава са били принудени да гласуват на балотажа с фенерче. Причината е, че едно от училищата, в които е поместена и...
Всеки има нужда от джобно фенерче. Дали при спиране на тока, в автомобила си, или ако иска да почете книга без да безпокои съседа по легло. Едва ли им...