Експерти посочиха най-добрите телевизори в 6 различни категории

Пазарът на телевизори тази година продължава да се развива динамично, като основният фокус пада върху OLED и mini-LED технологиите. Производителите се стремят към по-висока яркост, по-точно възпроизвеждане на цветовете и все по-добри функции за игровите маниаци. Анализ на TechRadar, базиран на тестове на стотици модели, очертава най-добрите предложения в различни категории. Оценката обхваща не само качеството на картината, но и цялостното потребителско изживяване - от интерфейса до реалната производителност.

LG C5 - най-добрият телевизор за повечето потребители

LG C5 е определен като най-добрия универсален телевизор. OLED панелът осигурява почти перфектно качество на картината с дълбоки черни тонове и силен контраст, което го прави отличен избор за филми.

Моделът впечатлява и в гейминга благодарение на високата честота на опресняване и модерните функции за игри. Операционната система webOS допринася за лесно и интуитивно управление, което допълва цялостното преживяване.

Hisense U8QG - най-добрият телевизор под 1000 долара

Hisense U8QG се откроява в средния ценови сегмент като силен mini-LED модел. Основното му предимство е високата яркост и наситените цветове, които го правят особено подходящ за HDR съдържание.

Според експертите този телевизор предлага характеристики, близки до тези на значително по-скъпи модели. Това го превръща в един от най-добрите избори в категорията под 1000 долара.

Roku Plus - най-добрият бюджетен телевизор

Roku Plus заема водещо място в сегмента под 500 долара. Той предлага добро качество на картината и широк набор от функции, които обикновено се срещат при по-скъпи устройства.

Ключовото предимство е наличието на mini-LED подсветка - рядкост в този ценови клас. В комбинация с QLED технологията това води до по-добър контраст, по-дълбоки черни тонове и по-наситени цветове.

TCL QM6K - достъпен телевизор с голям екран

TCL QM6K е насочен към потребителите, които търсят голям дисплей на разумна цена. Mini-LED подсветката значително подобрява яркостта и контраста, което е особено важно при големи екрани.

Серията предлага размери до 98 инча, като по-големите варианти остават сравнително достъпни. Недостатъкът е по-основният звук, което означава, че добавянето на външна аудио система е логична стъпка.

Samsung S95F - най-добрият OLED за светли помещения

Samsung S95F решава един от основните проблеми на OLED технологиите - ограничената яркост. Благодарение на подобрения панел и антирефлексното покритие, моделът се справя отлично в добре осветени помещения.

Това го прави подходящ както за дневно гледане, така и за филми и спорт, без да губи типичните предимства на OLED дисплеите.

Samsung QN90F - най-добрият телевизор за спорт

Samsung QN90F се отличава като лидер при гледане на спорт. Високата пикова яркост, отличната обработка на движение и добрият контрол на отблясъците осигуряват ясна картина дори при динамични сцени.

Това позволява комфортно гледане на футбол, моторни спортове и други бързи събития, дори при силно осветление в помещението.

Основната тенденция през 2026 г. е ясна - преминаване към mini-LED технологии и по-достъпни OLED решения. Производителите работят в посока да направят премиум функциите по-достъпни, което дава на потребителите по-голям избор според нуждите и бюджета им.

