Ужасно земетресение разтърси знакова държава

Мощно земетресение с магнитуд 7,5 бе регистрирано край бреговете на Северна Япония, съобщи Японската метеорологична агенция.

Епицентърът на труса е локализиран край бреговете на Санрику, в източната част на страната, на дълбочина от 10 километра. По японската скала за сеизмична интензивност, която измерва степента на разлюляване на земната повърхност, събитието е отчетено със степен "5+" по седемстепенната система.

Властите издадоха предупреждение за цунами с очаквана височина на вълните до три метра за префектурите Аомори и Ивате, както и за централното тихоокеанско крайбрежие на остров Хокайдо.

Според националната телевизия NHK вече са наблюдавани първи вълни цунами край японските брегове. Жителите в застрашените райони са получили инструкции за незабавна евакуация към по-високи и безопасни места.

Прогнозите на метеорологичната служба сочат, че водните маси могат да достигнат сушата в рамките на по-малко от 30 минути. Настоящото предупреждение за цунами представлява втората най-висока степен на тревога в националната система за ранно известяване. Единствено категорията за "голямо цунами" предвижда по-високо ниво на риск.

Природното бедствие доведе до нарушения в транспортната инфраструктура. Движението на влаковете стрела по линията между столицата Токио и северния град Аомори е преустановено.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com