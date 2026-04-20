Показаха дипломата на ген. Румен Радев

Щабът му изпрати копия на документите

Показаха дипломата на ген. Румен Радев
20 апр 26 | 12:25
„Сега“ поиска информация и за образованието и трудовия стаж на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев. Щабът му изпрати копия от поисканите документи, като не пропусна да се похвали с пълната със суперлативи характеристика на пилота от колежа „Максуел“ в САЩ.

Дипломите на Радев са от ВНВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия „Г. С. Раковски“ и за докторска степен от Висшата атестационна комисия. Радев е учил за военен пилот от 1982 до 1987 г. в Долна Митрополия. Завършил е с 5,97 и пълно 6 на държавните изпити. От 1994 до 1996 г. следва във военната академия и завършва второ висше с пълно отличие.

През 2000 г. му е присъдена научната степен доктор. Дипломите му притежават всички законови реквизити, освен че не се е подписал на тази от академията.

Лео
преди 29 минути

Явно опитите да търсят компромати срещу Радев продължават от продажниците във в. Сега.

Пико
преди 23 минути

Преди години на Б.Б.му поискаха да си покаже дипломната работа за пожарникар и той я скри.

нова надежда
преди 6 минути

И за разлика от НЯКОИ лидери, не е чел само "Винету".......

