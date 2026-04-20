Показаха дипломата на ген. Румен Радев

„Сега“ поиска информация и за образованието и трудовия стаж на евентуалния бъдещ премиер Румен Радев. Щабът му изпрати копия от поисканите документи, като не пропусна да се похвали с пълната със суперлативи характеристика на пилота от колежа „Максуел“ в САЩ.

Дипломите на Радев са от ВНВВУ „Георги Бенковски“, Военната академия „Г. С. Раковски“ и за докторска степен от Висшата атестационна комисия. Радев е учил за военен пилот от 1982 до 1987 г. в Долна Митрополия. Завършил е с 5,97 и пълно 6 на държавните изпити. От 1994 до 1996 г. следва във военната академия и завършва второ висше с пълно отличие.

През 2000 г. му е присъдена научната степен доктор. Дипломите му притежават всички законови реквизити, освен че не се е подписал на тази от академията.

