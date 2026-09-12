Показаха дипломата на ген. Румен Радев
Щабът му изпрати копия на документите
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Щабът му изпрати копия на документите
Катерина Славкова взе италианска диплома с отличен
Майка му Ирен Кривошиева се похвали с голяма новина
Екрем Имамоглу обяви в началото на месеца кандидатурата си за президент на Турция
Отговаряме на нуждите на нашите студенти и университети, казва българският еврокомисар Илиана Иванова
Миглена Ангелова събра очите на всички
Красивата бизнесдама впечатли всички
Отново има движение по документите, касаещи дипломата на главния прокурор
Преди 25 години вицепремиерът не се е съмнявал в дипломата на обвинител № 1
Министър Рашков обясни, че е била извършена проверка от служители на МВР
Изучавал е пълния обем дисциплини за Юридическия на СУ
Прокуратурата в момента е много активно ангажирана да си защитава началника, каза МВР-шефът
Големи разлики между столицата и провинцията
Десислава Йорданова завършила магистратура без да има бакалавър
Тв водещата Деляна Маринова вече е магистър
Делят университетите на изследователски и обучителни
Рекордьорът по мачове с националния вече е магистър на УЕФА
Вариантът може да бъде въведен през 2022 година
Лекар от Стара Загора години наред лекувал пациентите си без да е специалист по кардиология, за какъвто се представял. Вече е внесен обвинителния акт...
ВУЗФ дава и възможност да получиш британска диплома Предлага магистратури за най-горещите професии на бъдещето 94% от студентите на Висшето училище...