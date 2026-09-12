ОББ с наградата за най-голям пазарен дял за втора поредна година
Признанието за 2025 г. надгражда успеха на ОББ от предходната година
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Признанието за 2025 г. надгражда успеха на ОББ от предходната година
Новите технологии влизат в домовете с по-добра яркост, контраст и достъпни цени
Постиженията се броят за официални, само ако са поставени на световно първенство
Искат дигитален регистър на автомобилите у нас
Ето ги и категориите
Две от тях са в категориите „Проект с образователна насоченост в сферата на бизнеса“ и „Инвеститор с визия“
Важно да се запазят колкото може повече кадри в България
Автогарите ще бъдат разделени на три категории, съобщиха от транспортното министерство. По заповед на министър Ивайло Московски са разработени нормати...
Екология и градска среда, финансови услуги за бъдещото поколение, иновации и технологии, транспорт и логистика. Това са четирите категории, в които ст...