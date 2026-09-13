Огъваха, драскаха и палиха Samsung Galaxy S26 Ultra. Колко издръжлив е?
Популярният тест демонстрира по-здрава конструкция от предишния модел
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Популярният тест демонстрира по-здрава конструкция от предишния модел
Коментира проф. Ангел Димитров, историк и дипломат
Дългоочакваният от всички фенове iPhone 6 Plus се оказа, че се огъва в джобовете. Потребители в САЩ, които вече са си закупили представения преди дни...