Колко дълго издържат QLED телевизорите и какво ги убива най-бързо?

При покупката на нов телевизор един от основните въпроси е колко дълго ще издържи без забележима загуба на качество на картината. При QLED моделите отговорът до голяма степен зависи от условията на употреба, но като цяло тази технология се счита за една от най-надеждните на пазара. Именно дългият живот и устойчивостта на изображението са сред основните причини QLED да остава предпочитан избор за много потребители.

Какво представлява QLED и колко дълго работи

QLED (Quantum Dot LED) е модерна телевизионна технология, която съчетава яркост, богати цветове и издръжливост. За разлика от OLED панелите, QLED не страда от „прегаряне на пикселите“, защото използва LED подсветка, а не органични елементи, според SlashGear.

Средният живот на QLED телевизор е от 7 до 10 години, което в часове се равнява на приблизително 40 000 до 60 000 часа употреба, преди потребителят да забележи намаляване на яркостта или други промени, свързани с възрастта. При умерена употреба и правилни настройки тази цифра може да бъде дори по-дълга.

Износване, подсветка и условия на работа

Един от основните компоненти, податливи на износване в QLED телевизорите, е самата подсветка. В бюджетните модели с подсветка по ръбовете този компонент може да се повреди по-бързо, отколкото в моделите с директна подсветка, а самата система за подсветка и квантовият филм могат леко да се износят с течение на времето след хиляди часове употреба.

Условията на работа също оказват влияние върху живота на телевизора, като продължителната работа 24/7 или използването на максимална яркост може да ускори износването на компонентите. Експертите препоръчват поддържане на яркостта на разумно ниво, редовно актуализиране на софтуера и осигуряване на правилно охлаждане, за да се удължи животът на устройството.

В резултат на това QLED моделите остават едни от най-практичните варианти за потребители, които търсят телевизор с дълъг живот, постоянно качество на картината и минимален риск от „прегаряне“ на екрана с течение на времето.

