Звезда от HBO в наш филм, играе и Бахаров
Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
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Ирене Майорино от хитовия сериал „Гениалната приятелка“ се включва в "Деконструкция"
По БНТ 1 започва „Всичко за сина ми“, новият сериал с топ актьора
Двамата са конфликтни партньори във „Всичко за сина ми“
Актьорът и гаджето му Анита ще водят Митко младши и Пепе на море
Христина Апостолова, майката на Димитър Рачков младши и на Петър Евтимов Милошев, влиза като водеща в студиото на "Сървайвър Камбоджа". Ефектната ак...