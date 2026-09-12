Кой герой от Топ Гън сте, според зодията
40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
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40 години след премиерата, светът не е загубил любовта си към историята
Любимците на Холивуд Том Ханкс и Мег Райън се включват в ново съвместно приключение. Вместо обаче да влязат в обичайните си роли на влюбени от романти...
Популярната актриса от филмите Имате поща и Безсъници в Сиатъл - Мег Райън е новото попълнение, наред с Грета Гервиг (Greta Gerwig), в spin-off сериал...