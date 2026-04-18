Защо обогатеният уран на Иран е предмет на дебати от години

Днес не е първият ден, в който темата за обогатения уран на Иран се повдига в изказвания на ирански и американски официални лица, съобщава кореспондентът на БиБиси Гончех Хабибиазад.

Ядрената програма на Иран е предмет на дебати от години. Иран винаги е настоявал, че ядрената му програма е с мирен характер, твърдение, отхвърляно както от САЩ, така и от Израел.

Според Международната агенция за атомна енергия (МААЕ), към средата на 2025 г. Иран е притежавал над 400 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратко техническо ниво от оръжейния клас (90%).

Предаването на иранските запаси от високообогатен уран е ключово искане на САЩ в настоящите и минали преговори за ядрената програма на Техеран.

Неотдавнашната война започна на 28 февруари, два дни след кръг от преговори между САЩ и Иран. 12-дневната война между Иран и Израел през лятото на 2025 г. също се случи, докато САЩ и Иран водеха преговори. САЩ също се намесиха тогава и удариха три ключови ирански ядрени обекта.

Иран и САЩ наскоро се върнаха на масата за преговори, но все още не е ясно дали ще се стигне до сделка.

За Вашингтон приоритетът в момента остава ограничаването на ядрената програма на Иран, за да се предотврати разработването на оръжие.

За Техеран сделката би могла да предложи икономическо облекчение и гаранции за сигурност.

Що се отнася до реториката, Иран сякаш отрича, че иска да се откаже от обогатения си уран.

Но тепърва ще се види дали Иран наистина е готов да се откаже от това, за което е похарчил години и ресурси, в полза на сделка или не.

