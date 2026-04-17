Обрат с Ормузкия проток. Най-чаканата новина

Иран обяви, че отваря Ормузкия проток. "В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток се обявява за напълно отворено за оставащия период на примирието по съгласувания маршрут, както вече беше обявено от Организацията за пристанища и морски транспорт на Ислямска република Иран", написа в "Х" иранският външен министър Абас Аракчи.

Цените на петрола се понижиха рязко на 17 април, след като инвеститорите очакват новини за възможно удължаване на примирието между Иран и САЩ, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумение е близо.

Международният бенчмарк Brent от Северно море спадна с 5% до 94,42 долара за барел, а основният американски контракт West Texas Intermediate се понижи с 5% до 89,95 долара за барел, предава petel.bg.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп току-що публикува в Truth Social - той казва:

ИРАН ТОКУ-ЩО ОБЯВИ, ЧЕ ИРАНСКИЯТ ПРОЛИВ Е НАПЪЛНО ОТВОРЕН И ГОТОВ ЗА ПЪЛНО ПРЕМИНАВАНЕ. БЛАГОДАРЯ ВИ!

САЩ обявиха, че ще започнат морска блокада на Ормузкия проток по-рано тази седмица, след като Иран на практика затвори най-натоварения канал за превоз на петрол в света за седмици в отговор на американско-израелската атака срещу Иран през февруари. Двуседмичното прекратяване на огъня между Иран и САЩ изтича на 22 април.

