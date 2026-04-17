Ирански медии скочиха на външния министър. Днес е велик ден, каза Тръмп

Публикацията, която иранският външен министър Абас Арагчи публикува на английски в X за отварянето на Ормузкия проток, предизвика негативни реакции от иранските медии, предава BBC.

Арагчи написа: „В съответствие с прекратяването на огъня в Ливан, преминаването за всички търговски кораби през Ормузкия проток е обявено за напълно отворено за оставащия период на прекратяване на огъня, по координирания маршрут, както вече беше обявено от Организацията за пристанища и мореплаване на Ислямска република Иран.“

Иранската държавна телевизия се фокусира повече върху „координирани маршрути“ и до голяма степен игнорира частта, че преминаването на всички търговски кораби през пролива е „напълно отворено“ за останалия период на прекратяване на огъня.

Информационната агенция „Тасним“, свързана с Корпуса на стражите на ислямската революция (IRGC), нарича публикацията „лоша и непълна“, заявявайки, че подобен пасаж ще се счита за „невалиден“, ако военноморската блокада на САЩ продължи.

„Самото външно министерство трябва да преразгледа този вид комуникация“, каза Тасним.

Студентската новинарска мрежа (SNN), свързана с паравоенната студентска организация Басидж на Корпуса на ислямската революция (IRGC), призова иранските власти за „разяснения“, така че „тълкуването“ на „победата“ на Доналд Тръмп по този въпрос да бъде „оспорено и опровергано“.

Информационната агенция „Фарс“ – също свързана с Корпуса на гвардейците на ислямската революция – също призова властите да „изяснят“ въпроса, заявявайки, че „кратките, сбити изявления“ по въпроса „Х“ не са подходящи“ за убеждаване на „вътрешното обществено мнение“ на иранците.

Иранците „призовават властите да не позволяват на наратива на врага и враждебните медии да запълнят наративния вакуум“, твърди Фарс.

В същото време западни медии отчетоха, че през последния час акаунтът на Доналд Тръмп в „Truth Social“ изглеждал почти като емисия новини от агенция.

Американският президент, който в момента е в хотела си в Лас Вегас, предоставя постоянен поток от актуална информация за състоянието на преговорите между САЩ и Иран, рисувайки оптимистична картина за перспективите за мирно споразумение в следващите дни.

"Иран ще предаде своя „ядрен прах“ на американците. Той се съгласи „никога“ повече да не се опитва да затвори Ормузкия проток за корабоплаване, казва Тръмп.

„Велик и блестящ ден за света“, възкликва той.

Но пазарите - които Тръмп следи отблизо - са почти толкова ентусиазирани, колкото и самият президент.

Това със сигурност е добра новина за Тръмп, като се има предвид, че икономическото въздействие на този конфликт - особено за бензиностанциите - е значително отрицателно за популярността на президента в САЩ, пише БиБиСи.

