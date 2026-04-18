Тръмп е оптимист, но може пак да летят бомби

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че може да прекрати примирието с Иран, ако до сряда не бъде постигнато дългосрочно споразумение за край на войната, предаде Ройтерс.

“Може би няма да го удължа, но блокадата (на иранските пристанища) ще остане”, заяви Тръмп на борда на президентския самолет “Еър Форс 1”, докато се връщаше във Вашингтон от Финикс, щата Аризона. “Имаме блокада и за съжаление може да се наложи да започнем да хвърляме бомби отново”, добави той.

Същевременно Тръмп съобщи пред журналистите, че е получил “много добра новина”, свързана с Иран, но отказа да даде подробности.

“Преди 20 минути получихме много добра новина, изглежда, че нещата в Близкия изток с Иран вървят много добре”, заяви той.

“Ще чуете за това. Просто смятам, че е нещо, което трябва да се случи. Нещо, което е логично да се случи. И мисля, че ще се случи. Ще видим какво ще стане, но мисля, че ще се случи”, отговори Тръмп на въпрос за какво е добрата новина.

Американският президент каза още, че китайският лидер Си Цзинпин е много доволен от отварянето на Ормузкия проток и посочи, че очаква с нетърпение срещата си с него.

Тръмп продължава с думите, че срещата им в Китай, която ще се проведе на 14-15 май, „ще бъде специална и потенциално историческа“. „Много ще се постигне!“

Китай, най-големият купувач на ирански петрол, получава около 38% от петрола си през Ормузкия проток.

То е било от решаващо значение за настояването на Иран да преговаря със САЩ и заявява, че подкрепя прекратяването на огъня и възобновяването на мирните преговори.





Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com