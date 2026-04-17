Преговори под напрежение! САЩ и Иран в спор за ядрена сделка

Американският президент Доналд Тръмп засилва усилията за постигане на споразумение с Иран, като търси изход от конфликта на фона на икономически и политически натиск. Според анализ на „Политико“ нарастващите цени и спадът в обществената подкрепа могат да го принудят към по-голяма гъвкавост.

Паралелно с това преговорите остават трудни заради сериозни разногласия между двете страни. Въпреки заявките за напредък, ключови въпроси остават нерешени.

Натискът върху Тръмп

Според високопоставен източник от страните от Персийския залив американският президент е готов на отстъпки. „Той е готов да направи повече компромиси, защото много иска това да приключи“, коментира служителят.

Същият източник подчертава, че преговорите се водят сериозно, но засега Иран не предоставя необходимите условия за политически приемлив изход. „Той много иска това да приключи, но иранците засега отказват да му дадат това, от което се нуждае, за да запази достойнството си и да си тръгне“, допълва той.

Позицията на Вашингтон

Самият Тръмп изрази увереност, че Иран също има интерес от сделка. „Иран иска да сключи споразумение и ние общуваме много добре с тях“, заяви той.

Американският президент отново подчерта, че Техеран не може да притежава ядрено оръжие. „Днес иранците са готови да направят това, за което не бяха готови преди два месеца“, посочи Тръмп.

Спорът за ядрената програма

Един от основните проблеми в преговорите остава въпросът за обогатяването на уран. Според информацията САЩ са предложили 20-годишен мораториум, докато Иран настоява за значително по-кратък срок от 5 години.

Вашингтон също така изисква Техеран да се откаже от доставките на частично обогатен уран, но това условие е отхвърлено от иранската страна. Белият дом не дава ясен отговор дали би приел бъдещо обогатяване на уран за граждански цели.

Спорни твърдения и реалности

Тръмп заяви, че Иран е съгласен да върне ядрения материал, съхраняван под земята, но Техеран не е потвърдил тази информация. Според анализ на Politico тези разминавания показват, че въпреки твърденията на Вашингтон за силна позиция, Иран запазва значително влияние.

Изданието отбелязва, че Техеран демонстрира способност да устоява на натиск, включително чрез контрол върху ключови енергийни маршрути като Ормузкия проток.

Рискът за стратегията на САЩ

Възможността за компромисно споразумение поражда въпроси за дългосрочната стратегия на Вашингтон. Ако бъде позволено ограничено обогатяване на уран, това може да бъде възприето като отстъпление от досегашната позиция.

Бившият американски посланик Кристофър Хил подчерта тежките последици от конфликта. „Тази война нанесе огромни материални щети, доведе до загуба на човешки животи, да не говорим за изолацията, която тя създаде за САЩ“, заяви той.

„Трудно е да се оправдае или дори да се обясни това, което се случи през последния месец“, добави Хил.

Военен натиск и нови преговори

От Пентагона съобщиха, че САЩ подготвят изпращането на хиляди военни в Близкия изток с цел засилване на натиска върху Иран. Паралелно с това се обсъжда нов кръг преговори между двете страни.

На 14 април стана ясно, че Вашингтон и Техеран разглеждат възможността за подновяване на диалога с цел прекратяване на конфликта в региона.

