САЩ и Иран с първи пробив: Договориха пътна карта за окончателен мир до 60 дни

Първият кръг от преговорите между Съединените щати и Иран за постигане на окончателно мирно споразумение приключи с „окуражаващ напредък“, обявиха посредниците Катар и Пакистан, предава BBC.

Разговорите се проведоха в Швейцария и са първата стъпка след подписания миналата седмица меморандум между Вашингтон и Техеран, който сложи началото на процес за прекратяване на войната и стабилизиране на региона.

В съвместно изявление Катар и Пакистан съобщиха, че е постигнато съгласие за създаване на специална пътна карта, чиято цел е до 60 дни да бъде договорено окончателно споразумение.

Иранският външен министър Абас Арагчи определи разговорите като „значителен напредък“, особено по отношение на прекратяването на конфликта в Ливан.

Сред договорените мерки е създаването на постоянен комуникационен механизъм между страните, който да предотвратява инциденти и да гарантира безопасното преминаване на търговски кораби през Ормузкия проток – една от най-важните енергийни артерии в света.

Предвижда се също формирането на специална координационна структура между САЩ, Иран и Ливан, която да работи за прекратяване на военните действия на ливанска територия.

Въпреки дипломатическия напредък напрежението в региона остава високо. През последните дни продължиха сблъсъците между Израел и „Хизбула“, а въздушни удари в Ливан взеха десетки жертви.

Американският президент Доналд Тръмп предупреди Иран да прекрати подкрепата за своите съюзници в Ливан, като заяви, че в противен случай САЩ могат отново да предприемат твърди действия.

От иранска страна отговорът също беше остър. Главният преговарящ Мохамад Багер Галибаф заяви, че заплахите няма да променят позицията на Техеран.

На срещата в швейцарския курорт Бюргенщок американската делегация беше водена от вицепрезидента Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и Джаред Къшнър. Иранската страна беше представена от външния министър Абас Арагчи и висши държавни представители.

Сред най-трудните въпроси, които остават за решаване, е бъдещето на иранската ядрена програма. Именно тя беше сред основните причини за конфликта между двете държави и ще бъде във фокуса на следващите технически разговори през идните седмици.

Засега обаче и двете страни дават сигнали, че са готови да продължат диалога, а посредниците определят първия кръг като най-сериозния дипломатически пробив от началото на кризата.

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