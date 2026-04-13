Втори опит! САЩ и Иран отново сядат на преговори

Новините от войната в Иран днес нямат края.

Следващият кръг от преки преговори между Иран и Съединените щати ще се проведе в пакистанската столица Исламабад в четвъртък, 16 април.

Това обяви The Atlantic.

"Източник в Техеран ми каза, че следващият кръг преки преговори между Иран и Съединените щати ще се проведе в Исламабад в четвъртък", каза журналистът Араш Азизи.

Малко по-рано стана ясно, че посредници от Египет, Пакистан и Турция се опитват да организират нов кръг преговори със Съединените щати и Иран в следващите дни, за да преодолеят оставащите различия и да постигнат мирно споразумение преди изтичането на примирието на 21 април. Съобщението бе на Axios, позовавайки се на източници.

Новият кръг преговори между Съединените щати и Иран може да се състои в следващите дни, написа и The Wall Street Journal.

