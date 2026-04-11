Луксозен хотел се превърна в крепост за преговорите между САЩ и Иран

Луксозният петзвезден хотел „Серена“ в столицата на Пакистан Исламабад се превърна в неочаквано място за мирните преговори, насочени към прекратяване на войната с Иран. Срещата събра американската делегация, водена от Джей Ди Ванс, и висши ирански представители. Градът е поставен под безпрецедентни мерки за сигурност, а магазини и офиси бяха затворени за два дни преди пристигането на делегациите. Събитието издигна хотела до статута на една от най-силно охраняваните сгради в Исламабад.

Хиляди служители по сигурността, включително паравоенни формирования и армейски части, са разположени в столицата. Изградени са контролни пунктове и блокади в ключови райони, включително в т.нар. Червена зона, където се намират правителствени институции и дипломатически мисии. Движението е силно ограничено, а достъпът до зоната се контролира строго.

Изборът на „Серена“ изглежда изненадващ, като се има предвид, че най-тежкото нападение в Исламабад през 2008 г. е извършено в близкия хотел „Мариот“. Въпреки това експерти по сигурността подчертават, че сградата съчетава стратегическа локация с дългогодишен опит в посрещането на високопоставени гости.

Бившият началник на полицията в Исламабад Тахир Алам Хан заявява, цитиран от Ройтерс, че персоналът по сигурността е добре обучен, като много от служителите са бивши представители на силовите структури. Входовете и изходите са разположени на достатъчно разстояние от основния комплекс, което повишава нивото на защита. Освен това хотелът осигурява бърз и контролиран достъп до ключови институции като резиденцията на премиера и парламента.

По данни на източник от службите за сигурност комплексът на хотела се простира върху около 60 хил. кв. м и включва над 400 стаи, множество зали за банкети, конферентни помещения и офис пространства. Това позволява настаняването на големи делегации, като тези на САЩ и Иран, които включват над 150 души.

„Той разполага с многостепенни, строги проверки за сигурност и силна координация с държавните служби“, заявява бившият началник на полицията.

