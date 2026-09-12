Българин разплака турчин за титлата
България надмина очакванията и завоюва второ място отборно, и първо при децата и кадетите на XVIII балканиада по таекуондо - олимпийска версия WTF. Са...
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България надмина очакванията и завоюва второ място отборно, и първо при децата и кадетите на XVIII балканиада по таекуондо - олимпийска версия WTF. Са...
България може да се похвали с огромно постижение. Младият Кало Бинев спечели бронзов медал на европейското първенство по таекуондо до 21 г. в Румъния....
Берлин. Калоян Бинев отново стана пръв в Германия в категория до 48 кг. Младата ни надежда се представи на изкючително високо ниво на престижното съст...