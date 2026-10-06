Адмирал Ефтимов с последни данни за атаката. „Алфа Ватан“ е потънал за 3 минути

Комбинирана атака с въздушни и морски дронове вероятно е поразила корабите в Черно море. Това заяви пред БНТ началникът на отбраната в оставка адмирал Емил Ефтимов, коментирайки потъването на кораба „Алфа Ватан“ и атаката срещу друг плавателен съд.

По думите му в 2:54 часа Морският спасителен координационен център е получил сигнал от аварийния буй на моторния кораб „Алфа Ватан“. Около 11 минути по-късно екипажът на българския кораб „Диоскурия“ е наблюдавал въздушни безпилотни апарати, които са атакували „Алфа Ватан“.

Малко след това е установена радиовръзка с българския кораб. Екипажът съобщил за взрив, последван от потъването на „Алфа Ватан“. Интервалът между сигнала и потъването е бил само около три минути.

„Нощно време, удар – нямали са време да реагират“, обясни адмирал Ефтимов.

Първоначално е постъпила информация и за атака с въздушни дронове срещу друг кораб, но впоследствие тя не е била потвърдена. Според Ефтимов данните сочат, че става дума за удар с морски дрон.

„За мен описанието и изводът, който правя, е, че е била комбинирана атака от въздушни и морски безпилотни дронове“, заяви той.

След сигнала спасителните екипи са открили само една обърната лодка и няколко спасителни плота в морето. Все още няма яснота колко души е имало на борда на „Алфа Ватан“.

Български капитан спаси екипажа на „ABLE“

Ключова роля при спасяването на екипажа на моторния кораб „ABLE“ е изиграл капитанът на българския ро-ро кораб „DIOSCURIA“ Анатоли Златаров.

По информация на Maritime.bg той произхожда от семейство с три поколения потомствени моряци. Негов прадядо е капитан Иван Томов – капитан на кораба „Мария Луиза“, който по време на Втората световна война спасява Пирея от унищожително взривяване и загива при изпълнението на дълга си.

Дядо му е капитан I ранг от резерва Анатоли Златаров, а баща му Валентин Златаров е капитан и наставник, създател на клуба „Млад моряк“. Чичо му Иван Златаров, който е бил рулеви, загива при трагичен инцидент в Аденския залив през 1996 г.

За действията си капитан Златаров и екипажът му ще бъдат удостоени с почетно отличие от Морския спасителен координационен център.

„Изключителен професионализъм, безупречна морска доблест и хладнокръвни действия“ – така изпълнителният директор на „Морска администрация“ к.д.п. Венцислав Иванов определи действията на капитана и екипажа, благодарение на които е спасен екипажът на „ABLE“.