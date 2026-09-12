Забавя ли дългият кабел зареждането на смартфона?
Евтините и несертифицирани аксесоари могат да ограничат мощността дори при използване на бързо зарядно
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Евтините и несертифицирани аксесоари могат да ограничат мощността дори при използване на бързо зарядно
През 2024 г. астрономическото лято ще започне на 20 юни в 23:50 ч. българско време
Няма как да продължим по този юридически неиздържан начин да строим автомагистралата, каза регионалният министър
Той e c дължинa 13 км и нa мecтa e ширoк 100 м
Най дългият епизод от сезон 8 ще бъде 82 минути
Всеки от тях е по 60 или по 80 минути
Публикациите в Туитър вече ще бъдат до 280 знака, а не 140, както досега. Това съобщиха от компанията снощи. От септември текат тестове по цял свят...
Великата китайска стена, построена по време на династията Минг, с течение на времето се руши бавно и методично. Причината за това са неблагоприятните...