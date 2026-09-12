Забавя ли дългият кабел зареждането на смартфона?
Евтините и несертифицирани аксесоари могат да ограничат мощността дори при използване на бързо зарядно
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Евтините и несертифицирани аксесоари могат да ограничат мощността дори при използване на бързо зарядно
В този режим устройството се захранва директно от адаптера и по същество се превръща в настолен компютър
За да се постигне максимална скорост, е важно всички елементи по веригата да работят правилно
Възможно е "вежен" да е скъсал подводен кабел
В Балтийско море е задържан българският кораб "Вежен"
Кабелът свързва латвийския град Вентспилс с шведския остров Готланд
Кабелът трябваше да свърже Азия и Европа и да доведе до по-високи скорости и ниски цени за центровете за данни
Димитър Димитров от "Зелено движение" направил нестандартен флашмоб, за да изрази недоволството си
Установено е, че неизвестни лица са нарушили целостта на кабел 20 kV
ЧЕЗ подменя ключов кабел 110kV в София. Проектът навлезе в своята същинска част, като изпълнители на компанията започнаха полагането на новия кабел в...
До 10 дни ще е ясна датата за отварянето на обекта, увери кметът Крил Котев Кабел се оказа най-важната причина за забавянето на церемонията по открив...
Поредно нагло посегателство над съоръжения на ЧЕЗ установи компанията рано тази сутрин. Кражба на 70 метра меден кабел на стойност 6000 лв. остави без...
Кабел лумна в пламъци заради късо съединение в Якоруда. Инцидентът е станал алко след 14,00 часа във вторник на улица „Грагьовец" в планинския град. В...
Крадец с талант на катерач успя да отмъкне кабел по въздуха. Неизвестен апаш се покатерил на височина 7-8 метра, за да извърши своя удар. Направил го...
Тийнейджърът омотал тялото си с кабел и го пъхнал в контакта
Стокхолм. Шведската мебелна компания "Икеа" изтегля милиони детски лампи след смъртта на дете, което се удушило с шнура на лампата, а друго било ранен...
Плевен. Крадци на жица лишиха от телефонна връзка квартал на Червен бряг. Един час след полунощ на 15 ноември полицията била вдигнати на крак по сигна...
Русе. 575 метра телефонен кабел на стойност 34 хил. лева е бил откраднат по пътя Русе – Бяла, съобщиха от пресцентъра на МВР-Русе. Кражбата е извърше...