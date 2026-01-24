Първа версия за смъртта на Калин Терзийски

В литературните среди са шокирани от кончината на големия писател Калин Терзийски.

Близките на ненадейно отишлия си творец не посочиха публично конкретните причини за смъртта му.

Половинката на Терзийски - клиничният психолог Ивана Генова, не пожела да говори за последните часове на писателя, с когото се запознават в края на 90-те години, когато и двамата работят в психиатричната клиника в Нови Искър.

Колеги, приятели и близки на талантливия бохем намекват, че той най-вероятно е бил покосен от инфаркт или инсулт, пише "България Днес".

Самият Терзийски в последното си интервю приживе се оплака, че тежка хипертонична криза е причина да отложи откриването на изложбата си. Последната половин година писателят бе налегнат и от семейни драми. Преди месец почина баща му, за когото той се грижеше до последно.

Калин Терзийски имаше много сериозни сърдечни проблеми, докато бе във "Фермата" през 2016 г. Наложи се да бъде викана Бърза помощ, като дори имаше опасения за живота му. Екипът бели престилки пристигна в пернишкото село Боснек, за да го откара до болница в столицата. Продуцентите и водещи Иван и Андрей обявиха, че той ще остане в клиниката за едно денонощие. Тогава всичко се размина без сериозни последствия.

