Радев отвърна на Желязков за ДАНС

Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), пише БТА.
"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни президентът.
В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС.
В момента той изпълнява функциите на председател на агенцията.
