Радев отвърна на Желязков за ДАНС

Вече съм отговорил писмено с "не", каза държавният глава Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера с отказ да назначи Деньо Денев за председател на Държавната агенция "Национална сигурност" (ДАНС), пише БТА.

"Приключих съгласувателната процедура с правителството", допълни президентът.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС.

В момента той изпълнява функциите на председател на агенцията.

